Минюст США обвинил Йельский университет в расовой дискриминации абитуриентов

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США по итогам двухлетнего расследования пришло к выводу, что Йельский университет (штат Коннектикут) проводит дискриминацию белых и американцев азиатского происхождения при поступлении. Соответствующее заявление распространено в четверг пресс-службой ведомства.

"Министерство уведомило университет о том, что выявило незаконную дискриминацию белых абитуриентов и американцев азиатского происхождения в нарушение закона о гражданских правах 1964 года. Это результат двухлетнего расследования, начатого в связи с обращением группы американцев азиатского происхождения", - отмечается в тексте.

По словам помощника главы ведомства из департамента гражданских прав Эрика Дрейбенда, незаконное разделение американцев по расовому и этническому признаку "порождает стереотипы, озлобление и раскол". Согласно выводам министерства, расовое и национальное происхождение является для данного университета определяющим критерием при ежегодном приеме. "Для большинства абитуриентов из числа белых и американцев азиатского происхождения вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с такими же академическими данными", - говорится в заявлении.