Предприятия Роскосмоса создадут "СВЧ-пушку" для борьбы со злокачественными опухолями

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты ведущих российских организаций здравоохранения определили предварительный облик аппарата локальной деструкции злокачественных опухолей, который является совместной разработкой научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина и АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (входят в Роскосмос), сообщил ТАСС директор департамента реализации проектов АО "ОРКК" Андрей Диваев.

"На прошлой неделе по инициативе АО "ОРКК" прошло расширенное совещание, в котором приняло участие более 20 ведущих российских специалистов в области онкологии с участием ученых и конструкторов-специалистов в области СВЧ-техники, на котором был определен облик перспективного аппарата локальной деструкции злокачественных опухолей", - отметил Диваев.

Предполагается, что аппарат сможет нагреть и разрушить опухолевую ткань при помощи микроволнового или радиочастного облучения в течение непродолжительного времени. Облучение происходит через игольчатые аппликаторы, которые могут быть различных модификаций в зависимости от их предназначения, уточнил Диваев.

Для точности наведения будет использоваться хирургическая навигационная система и УЗИ. Ожидается, что отечественный аппарат будет дешевле иностранных аналогов.

Участники проекта планируют создать первый образец аппарата в 2021 году, выйти на серийное производство в 2022 году. Главным индустриальным партнером проекта выступает Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина.

Преимущества абляции

Специалисты во время прошедшего совещания подчеркнули, что различные виды термоабляции в комплексе с медикаментозным лечением, позволяют пациенту "сохранить внутренние резервы организма для сопротивления распространению злокачественных образований, быстро восстановится и практически осуществлять безстационарное лечение". Более того, как показали исследования, выживаемость пациентов после радиочастотной абляции с применением четырех электродов (так называемая технология NO-TOUCH) может превышать 90% на 5-летнем периоде.