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Россияне активно покупают билеты на Новый год в страны, границы с которыми пока закрыты

Чаще всего россияне покупают авиабилеты в Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прагу
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские путешественники в июле и августе начали активно покупать авиабилеты на Новый Год, в том числе и в те страны, с которыми на данный момент приостановлено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Это следует из исследования сервиса путешествий Туту.ру.

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"В июле-августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, после долгого затишья, когда планировать далеко они были почти не готовы. При этом билеты покупаются даже в те города, об открытии авиасообщения с которыми еще не говорилось на официальном уровне. Стоит отметить, что около половины билетов для зарубежных поездок в новогодний период (рассматривались даты с 25 декабря 2020 по 9 января 2021) были забронированы за год, в январе-феврале 2020. Потом было затишье, а сейчас российские путешественники потихоньку снова начинают покупать билеты в Европу и дальнее зарубежье, даже в те страны, об открытии границ с которыми объявлено не было", - отмечается в исследовании.

И если 40% от купленных на Новый Год билетов приходится на февраль, а в марте и июле (пик пандемии в России) всего 9,2%, то в июле доля выросла до 17,2%, в августе - до 10,3%. Чаще всего россияне покупают авиабилеты в Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прагу.

Но в целом около 75% путешественников настроены на отдых в России. На данный момент у россиян лидирую поездки из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

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Россия
Пандемия COVID-19
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