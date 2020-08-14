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Пандемия COVID-19

В Якутии продлили противоэпидемический режим до 28 августа

При этом в регионе разрешается работа спортивных организаций

ТАСС, 14 августа. Противоэпидемические меры в Республике Саха (Якутия) продлены до 28 августа, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона. Согласно подписанному накануне указу главы региона с пятницы разрешается работа спортивных организаций.

"Указом главы Республики Саха (Якутия) с сегодняшнего дня разрешены занятия на открытых уличных спортивных площадках, стадионах и иных открытых спортивных сооружениях, в фитнес-клубах и тренажерных залах при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 4 метров. При этом действие остальных противоэпидемических ограничений на территории республики продлено до 28 августа", - сообщили в пресс-службе.

Закрытыми в регионе остаются кинотеатры, рестораны и другие развлекательные заведения.

Режим повышенной готовности действует в Якутии с 17 марта. На первом этапе смягчения ограничений с 15 июня в районах и населенных пунктах, где был объявлен режим полной самоизоляции, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. Там разрешили занятия спортом на улице в составе не более двух человек при соблюдении дистанции не менее пяти метров. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании.

По последним данным оперативного штаба, в Якутии в общей сложности выявлено 6 531 заразившийся коронавирусом. Их них 5 149 человек выздоровели, 59 умерли.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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