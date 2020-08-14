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Пандемия COVID-19

Мэр Каракаса умер после заражения коронавирусом

Дарио Вивасу было 70 лет

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Мэр Каракаса 70-летний Дарио Вивас, заразившийся во второй половине июля коронавирусом, умер. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

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"С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины", - написал генпрокурор в Twitter.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 29 088 случаев заражения коронавирусом, умерли 247 человек.

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ВенесуэлаПандемия COVID-19
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