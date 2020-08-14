{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио главы Камчатки рассказал о переезде в регион его жены и новорожденного ребенка

Как сообщил Владимир Солодов, его сын родился месяц назад в Москве. Его супруга не могла приехать в регион на позднем сроке беременности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов рассказал журналистам о переезде в регион его жены и новорожденного ребенка. В четверг он разместил на своей странице в Instagram фотографию с младенцем и подписью к изображению: "Главного человека уже встретил. Знакомьтесь, новый житель Камчатки Трифон Владимирович".

"Сын родился месяц назад, вчера он прибыл на Камчатку. Мы москвичи, жена в Москве рожала, и вчера я их встретил в аэропорту и доставил сюда, здесь, на Камчатке, будем дальше жить", - рассказал он журналистам.

Солодов пояснил, что супруга рожала в Москве из-за пандемии коронавируса. В крае действовали ограничительные меры, на позднем сроке беременности у жены были противопоказания по переезду.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
Пандемия COVID-19
В Приамурье возобновили работу детские развлекательные центры
Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Василий Орлов
Читать полностью