Врио главы Камчатки рассказал о переезде в регион его жены и новорожденного ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов рассказал журналистам о переезде в регион его жены и новорожденного ребенка. В четверг он разместил на своей странице в Instagram фотографию с младенцем и подписью к изображению: "Главного человека уже встретил. Знакомьтесь, новый житель Камчатки Трифон Владимирович".

"Сын родился месяц назад, вчера он прибыл на Камчатку. Мы москвичи, жена в Москве рожала, и вчера я их встретил в аэропорту и доставил сюда, здесь, на Камчатке, будем дальше жить", - рассказал он журналистам.

Солодов пояснил, что супруга рожала в Москве из-за пандемии коронавируса. В крае действовали ограничительные меры, на позднем сроке беременности у жены были противопоказания по переезду.