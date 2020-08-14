Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномально теплая погода в ближайшие дни

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6-8 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Тюменской области и Красноярском крае, а в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) она будет выше на 4-6 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жарко на востоке Тюменской области и на западе Красноярского края. Там выше нормы на 6-8 градусов в ближайшие дни", - сказал он.

Кроме того, аномально тепло будет в некоторых регионах ДФО. "Теплая погода еще на самом юго-востоке нашей страны: Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Там аномалии 4-6 градусов", - добавил метеоролог.