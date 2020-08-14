В Приамурье возобновили работу детские развлекательные центры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Детские игровые комнаты и развлекательные центры с 14 августа возобновили работу в Амурской области после временного закрытия из-за пандемии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С пятницы, 14 августа, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры (заведения) возобновят свою работу с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер безопасности. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении.

В Амурской области выявлено 3 010 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 972 человека выздоровели, 48 умерли.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 27 января. На первом этапе с 7 апреля были сняты ограничения на работу десятка предприятий, в том числе МФЦ, организаций социального обслуживания, фотостудий, открылись гостиницы, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. С июня разрешены занятия в спортивных клубах с соблюдением санитарных мер, с середины июля открылись заведения общепита.