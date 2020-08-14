Супруга врио губернатора Хабаровского края Дегтярева с двумя сыновьями прилетела в регион

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прилетели в Хабаровск в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня прилетели в Хабаровск супруга Михаила Владимировича с двумя сыновьями. Он встретил их в аэропорту", - сказал представитель пресс-службы.

Одному из сыновей Дегтярева несколько месяцев, всего у врио губернатора четыре сына. Ранее он сообщал, что готов перевезти семью из Москвы в Хабаровск.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.