Опрос: почти 60% россиян выступают за ужесточение правил выдачи рабочих виз иностранцам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 59% россиян считают целесообразным ужесточение правил выдачи рабочих виз иностранным гражданам. Только 15% негативно отнеслись к данной инициативе, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить. По его словам, речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, "если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства".

По данным исследования, каждый четвертый затруднился с оценкой предложения (26%). При этом мужчины чаще женщин выражали одобрение инициативы об ужесточении правил выдачи рабочих виз мигрантам: 65% против 53%.

Опрос также показал, что люди старше 45 лет больше выступают за такую идею, чем молодежь до 24 лет (65% и 42% соответственно). Россияне с доходом более 80 тыс. рублей в месяц также более склонны поддерживать эту инициативу, чем респонденты с доходом менее 30 тыс. рублей (67% и 50% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 8 августа 2020 года в 338 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие более 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.