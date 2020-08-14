СМИ: Япония решила приостановить безвизовые обмены с РФ из-за коронавируса

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение до конца текущего года приостановить все запланированные мероприятия в рамках безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, всего на этот год было запланировано девять подобных поездок.

В апреле правительство Японии приняло решение отложить запланированное на май начало сезона безвизовых обменов в связи с угрозой инфицирования их участников.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.