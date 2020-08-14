Расширение БАМа и Транссиба позволит создать в Бурятии более 500 рабочих мест

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Проект по расширению пропускной способности на Байкальско-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей позволит создать в Бурятии более 500 постоянных рабочих мест для местных жителей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Строительство и реконструкция железных дорог позволит дополнительно создать в республике более 500 постоянных рабочих мест - это без учета работы строительных организаций на период строительства", - говорится в сообщении.

В конце июля появилась информация о том, что правительство подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал", разрешающие РЖД проводить вырубки леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Это вызвало неоднозначную реакцию у экологов.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, площадь участков, которые определены под вырубку для расширения инфраструктурных возможностей, суммарно составляют меньше 3 гектаров. На этих участках будет осуществляться реконструкция мостов, существующего земляного полотна и другие работы, направленные на увеличение пропускной способности железной дороги.

"[Поправки в закон] не разрешают вырубку для коммерческих целей, для продажи леса, строительства жилья или туристических объектов. Закон действует только в сфере регулирования строительства железной дороги в части вырубок в полосе отвода. Я напомню, БАМ первоначально, в 1970-е годы, проектировался и закладывался в двухпутном исполнении, а сейчас магистраль однопутная, и сейчас то, что назвали "сплошной рубкой", будет ввестись на том земполотне, которое уже расчищалось под второй путь. То есть вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.