Бурятия получит на организацию бесплатного питания в школах 259 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия до конца 2020 года получит из федерального бюджета около 260 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Бурятии на организацию бесплатного горячего питания учеников с 1 по 4 класс до конца года будет выделено федеральное софинансирование в размере 259 млн рублей. Для охвата всех обучающихся начальных классов в бюджете республики заложено еще 48,5 млн рублей. Более 65,5 тыс. детей в республике будут обеспечены бесплатными горячими обедами в школах", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в Бурятии около 6 тыс. детей учатся в школах, где не все готово для организации питания. Есть 20 школ - в них учатся около 300 человек, где нет пищеблока. Несмотря на это, глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, "кормить будем всех".

"На июльской сессии Народного Хурала принят республиканский закон, которым уже предусмотрено то, что мы обеспечиваем бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый класс вне зависимости от уровня готовности школ, - приводит пресс-служба слова Цыденова. - Понятно, что строить пищеблоки для таких школ нецелесообразно, так как работников столовой больше, чем самих учеников, но мы будем обеспечивать питанием и эти школы".

Во всех пищеблоках, где будут готовить еду для школьников, усилят контроль за мерами профилактики новой коронавирусной инфекции. Также сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и вспомогательный персонал обеспечат медицинскими масками и кожными антисептиками.