Власти Кировской области намерены охватить вакцинацией от гриппа почти половину жителей

КИРОВ, 14 августа. Власти Кировской области рассчитывают в период прививочной кампании 2020-2021 года вакцинировать от гриппа более 570 тыс. человек, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Всего в области проживают более 1,2 млн человек.

"В рамках прививочной кампании 2020-2021 года Министерством здравоохранения Кировской области направлена заявка на поставку в регион вакцины от гриппа за счет федеральных средств для последующей вакцинации 145 000 детей и 428 000 взрослых. Поставка первой партии вакцины ожидается после 20 августа, после чего она сразу будет распределена между медицинскими учреждениями региона для проведения иммунизации населения", - сказал Черняев.

Он напомнил, что согласно приказу Минздрава РФ обязательная вакцинация от гриппа проводится детям, учащимся профессиональных образовательных организаций и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, пожилым гражданам, лицам, подлежащим призыву на военную службу и лицам с хроническими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин ранее поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.