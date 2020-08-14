Онколог заявил, что КТ не показана людям с подозрением на COVID-19

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Проведение компьютерной томографии (КТ), которая стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусом, не показано пациентам с подозрением на COVID-19 или лицам с легким течением болезни. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"Согласно мнению международных экспертов, были сформулированы рекомендации по применению КТ для диагностики COVID-19. В условиях ограниченности ресурсов методы визуализации показаны с целью медицинской сортировки пациентов с подозрением на COVID-19, у которых имеются клинические проявления среднетяжелого или тяжелого течения и высокая претестовая вероятность заболевания. КТ показана пациентам с COVID-19 с нарушением функции дыхания. КТ не показана пациентам с подозрением на COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания легкого течения, кроме случаев с риском прогрессирования заболевания", - рассказал онколог.

Каприн отметил, что компьютерная томография, как и все методы медицинской визуализации, должна применяться строго в соответствии с показаниями, при взвешенном подходе и оценке "вреда" и "пользы" в каждой конкретной ситуации. В том числе это касается и частоты проведения процедур.

"Проведение ежедневной рентгенографии органов грудной клетки не показано у стабильных интубированных пациентов с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии <...> Что касается КТ, то повторное назначение показано только пациентам, у которых после разрешения COVID-19 имеются функциональные нарушения и/или гипоксемия", - добавил он.

"Изображения органов грудной клетки, полученные с помощью компьютерной томографии, являются ключевыми инструментами в диагностике и лечении заболеваний легких и обладают высокой чувствительностью в диагностике COVID-19, наряду с менее значимой специфичностью метода. Ценность визуализирующих методов исследования связана с получением результатов, являющихся клинически важными с практической точки зрения, либо в отношении установления диагноза, либо в отношении определения стратегии ведения, сортировки или лечения", - заключил эксперт Минздрава РФ.