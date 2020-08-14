{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Онколог заявил, что КТ не показана людям с подозрением на COVID-19

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн отметил, что компьютерная томография необходима зараженным коронавирусом пациентам с нарушением функции дыхания
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Проведение компьютерной томографии (КТ), которая стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусом, не показано пациентам с подозрением на COVID-19 или лицам с легким течением болезни. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Согласно мнению международных экспертов, были сформулированы рекомендации по применению КТ для диагностики COVID-19. В условиях ограниченности ресурсов методы визуализации показаны с целью медицинской сортировки пациентов с подозрением на COVID-19, у которых имеются клинические проявления среднетяжелого или тяжелого течения и высокая претестовая вероятность заболевания. КТ показана пациентам с COVID-19 с нарушением функции дыхания. КТ не показана пациентам с подозрением на COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания легкого течения, кроме случаев с риском прогрессирования заболевания", - рассказал онколог.

Каприн отметил, что компьютерная томография, как и все методы медицинской визуализации, должна применяться строго в соответствии с показаниями, при взвешенном подходе и оценке "вреда" и "пользы" в каждой конкретной ситуации. В том числе это касается и частоты проведения процедур.

"Проведение ежедневной рентгенографии органов грудной клетки не показано у стабильных интубированных пациентов с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии <...> Что касается КТ, то повторное назначение показано только пациентам, у которых после разрешения COVID-19 имеются функциональные нарушения и/или гипоксемия", - добавил он.

"Изображения органов грудной клетки, полученные с помощью компьютерной томографии, являются ключевыми инструментами в диагностике и лечении заболеваний легких и обладают высокой чувствительностью в диагностике COVID-19, наряду с менее значимой специфичностью метода. Ценность визуализирующих методов исследования связана с получением результатов, являющихся клинически важными с практической точки зрения, либо в отношении установления диагноза, либо в отношении определения стратегии ведения, сортировки или лечения", - заключил эксперт Минздрава РФ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек
При этом все еще приостановлено проведение большинства досуговых, развлекательных, зрелищных физкультурных, спортивных, рекламных и иных аналогичных мероприятий
Читать полностью