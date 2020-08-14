Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский". Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Не допускается проведение и культурных событий, однако в список исключений, согласно новому документу, вошли мероприятия V международного дальневосточного фестиваля "Мариинский", которые могут проводиться только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Еще одно послабление коснулось просветительских мероприятий - запрет снят с экскурсий группами до 40 человек включительно, которые можно проводить как на суше, так и на воде", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба.

При этом все еще временно приостановлено проведение большинства досуговых, развлекательных, зрелищных физкультурных, спортивных, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг. Исключение составляет работа зоопарков и тренировок команд по игровым видам спорта. Граждане повышенной группы риска старше 65 лет, а также те, кто имеет заболевания, повышающие риск при заражении коронавирусом, продолжат соблюдать режим самоизоляции до 28 августа включительно. Режим повышенной готовности, в рамках которого действуют все ограничения, будет действовать до особого распоряжения властей.

Всего с начала пандемии в Приморье коронавирус обнаружен у 8 164 человек, выздоровели 6 474 пациента, умерли 96.