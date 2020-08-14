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Пандемия COVID-19
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Reuters: Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса

Как отмечается, при этом Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19

ТАСС, 14 августа. Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса. Как передает в пятницу агентство Reuters, об этом сообщили в эфире государственного телевидения страны.

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"В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19", - указывается также в сообщении. 

ТАСС пока не располагает комментарием Минздрава Вьетнама.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 

Теги
РоссияВьетнамПандемия COVID-19
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