Reuters: Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса

ТАСС, 14 августа. Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса. Как передает в пятницу агентство Reuters , об этом сообщили в эфире государственного телевидения страны.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19", - указывается также в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментарием Минздрава Вьетнама.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.