Роспотребнадзор ограничит допуск туристов на плато Укок из-за выявления там чумного штамма

ТАСС, 14 августа. Новые чумные эпизоотии - участки, где выявлены чумные штаммы в природе, обнаружены в Кош-Агачском районе Республики Алтай, расположенном на границе с Монголией. Одним из пяти новых таких участков стало популярное у туристов плато Укок - доступ туда планируется временно ограничить, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону в пятницу.

В Монголии, на границе с которой находится Кош-Агачский район, на территории пяти аймаков (Баян-Улгий, Ховд, Гоби-Алтай, Булган, Завхан) и в Улан-Баторе на утро 6 августа было зарегистрировано 10 случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами. В связи с этим в граничащем с Монголией Кош-Агачском районе Республики Алтай, где расположен природный очаг чумы, проводятся серьезные профилактические работы.

"В образцах с пяти территорий в Кош-Агачском районе, которые исследуют сотрудники Алтайской противочумной станции, выделены штаммы чумного микроба основного подвида - раньше их там не было. Увеличивается площадь природного очага, расширяется ареал чумного микроба, где находятся потенциально зараженные блохи и животные. В том числе штаммы выявлены на плато Укок, оно захватывает еще и Улаганский район - туда ездит много туристов, плато считается зоной покоя, и сейчас мы принимаем меры, чтобы прекратить туда доступ туристов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что управление Роспотребнадзора по региону будет принимать меры, чтобы ограничить допуск гостей на плато. Он пояснил, что территория очень большая, имеет много точек доступа, и, конечно, огородить ее или выставить посты невозможно, поэтому будет вестись информационно-разъяснительная работа, людей будут предупреждать об опасности. Расположенному в Кош-Агачском районе Сайлюгемскому нацпарку рекомендуют не проводить экскурсии. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что заражение людей возможно во время разделки сурков в случае браконьерской охоты на них или через укусы блох и клещей.

Также, кроме плато Укок, чумные эпизоотии выявлены в окрестностях озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, рек Чаган-Узуна, Калгуты, Акалаха. Для профилактики в регионе вакцинировано против чумы 18 090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе - 16 500 человек.

Основные переносчики чумы - сурки. Последний случай чумы у человека зарегистрирован в Республике Алтай в 2016 году - заболел непривитый десятилетний мальчик, участвовавший в разделке сурка.