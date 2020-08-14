Власти Чукотки договорились о прокладке первых в регионе оптоволоконных интернет-сетей

ТАСС, 14 августа. Правительство Чукотского автономного округа заключило соглашение с ПАО "Ростелеком", в рамках которого компания проложит первые в регионе оптоволоконные сети для высокоскоростного интернета, сообщается на официальном сайте округа.

"[Компания] "Ростелеком" намерена построить волоконно-оптические сети связи (ВОЛС) для домохозяйств, социально значимых учреждений, организаций и органов государственной власти в Анадыре и Угольных Копях по факту строительства подводной линии связи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, после ввода сетей в эксплуатацию снизится спутниковая нагрузка на обслуживание мобильного интернета, что улучшит качество мобильной связи во всем округе.

Чукотка - единственный регион России, который не включен в канал оптико-волоконной связи. В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах провести отдельное совещание с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по вопросу обеспечения связи в округе. Премьер попросил губернатора Романа Копина подготовить ему письмо о проблемах, связанных с цифровизацией региона.