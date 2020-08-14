Российско-белорусский деловой совет призвал Минск к переговорам с протестующими

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российско-белорусский деловой совет призвал власти и протестующих в Белоруссии к мирному урегулированию ситуации в стране, предлагая себя в качестве площадки для диалога. Об этом говорится в обращении председателя делового совета, главы совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина, распространенном в пятницу пресс-службой компании.

"Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, - немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв - к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", - говорится в обращении.

Предприниматель также обратился к российским властям с призывом не оставаться в стороне и назвал Российско-белорусский совет "возможной площадкой для мирного диалога".

"От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе - и не теряя времени сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности", - добавил Мазепин.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.