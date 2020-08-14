Минздрав опроверг заявление CNN об отказе США работать с Россией над вакциной от COVID-19

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минздрав России не направлял властям США предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что российские официальные лица предлагали Вашингтону такое сотрудничество, однако получили отказ. В сообщении на сайте телеканала утверждается, что данную версию якобы подтвердили "российские официальные лица в Москве".

"Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины", - сказал Кузнецов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.