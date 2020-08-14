В Минске врачи одной из больниц проводят демонстрацию против насилия

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Демонстрация против насилия, в которой принимают участие врачи, проходит в пятницу утром в столице Белоруссии. Об этом сообщает портал tut.by .

Портал сообщает, что демонстрация проходит рядом с универмагом "Беларусь", в районе, где расположена 5-я городская клиническая больница. Участники акции протестуют против жестокого обращения милиции с задержанными участниками демонстраций оппозиции, которые начались в стране после президентских выборов.

Портал tut.by публикует на своем сайте видеоролик, на котором около двух десятков женщин в сквере выстроились в цепь. Они держат в руках плакаты: "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Ранее заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.