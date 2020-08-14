Разработчик вакцины "Спутник V" прокомментировал слухи о нежелании россиян прививаться ей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, прошла все необходимые процедуры для подтверждения ее безопасности, именно врачи должны в первую очередь понимать последствия отказа от вакцинации, сообщил ТАСС в пятницу глава центра Александр Гинцбург.

Ранее Meduza со ссылкой на данные опроса в приложении "Справочник врача", в котором приняли 3 040 тыс. человек, сообщила, что более половины респондентов не готовы прививаться вакциной, разработанной НИЦ им. Гамалеи, еще 23% сказали, что сомневаются. Готовы сделать прививку примерно 24% опрошенных. На вопрос, почему они не согласны использовать вакцину, врачи в основном отвечали, что она была создана за слишком короткий срок, а данных о ее эффективности и безопасности недостаточно.

"Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться. Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход. Поэтому есть выбор: отказаться от вакцинации и идти по такому пути или же вакцинироваться", - сказал Гинцбург.

Ученый добавил, что вакцинный препарат перед регистрацией прошел все необходимые процедуры, которые доказали его эффективность и безопасность.

"Все опыты и необходимые документы по исследованиям безопасности в полном объеме выполнены. Это оценено существующим в нашей стране органом и центром экспертизы лекарственных средств. Остальная дополнительная информация [о вакцине] будет в ближайшее время опубликована в открытой научной печати", - пояснил Гинцбург.

"Все остальное уже выходит за рамки законодательства и превращается некий пиар и конкуренцию за рынок. В рамках законодательства все до последней буквы выполнено и зафиксировано государственными экспертами", - заключил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.