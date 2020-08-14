В Приморье запускают программу подготовки поваров для работы в лучших ресторанах края

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Приморья совместно с центром "Мой бизнес" запускает проект "Кадры для бизнеса. Рестораны", в рамках которого приморцы смогут бесплатно освоить профессию повара, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы запускаем проект целевой подготовки кадров для отраслей Приморья. В качестве пилотного направления выбрана сфера гостеприимства. По поручению губернатора приоритет отдается на самые востребованные рабочие специальности", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства края Константина Шестакова.

Обучение будет проходить на базе колледжа ВГУЭС в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" по двум образовательным направлениям. В рамках первого направления профессию повара смогут освоить все жители края за три месяца. Вторая программа рассчитана для выпускников 11-го класса. После выпуска участники будут трудоустроены в лучшие рестораны края - "Супра", "Токио", "Хлопок", Zuma и "Новик".

"Сфера общественного питания, гастрономии и гостеприимства активно развивается, а для качественного сервиса нужны квалифицированные кадры. Вместе с бизнесом мы дорабатываем образовательные программы, чтобы выпускники были готовы к реальной работе и выбирали среднее профессиональное образование в качестве основы для своей карьеры", - добавил Шестаков, слова которого приводит пресс-служба.