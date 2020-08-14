Горячую линии для помощи россиянам за границей запустили в рамках акции "Мы вместе"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Волонтеры акции "Мы вместе" запустили горячую линию для оказания помощи россиянам, которые вследствие пандемии не могут вернуться из-за границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Единая горячая линия проекта "Своих не бросаем" по оказанию волонтерской помощи россиянам, оказавшимся за границей и из-за пандемии испытывающим проблемы с возвращением, начала работать в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе". В пилотном режиме на горячей линии будут помогать с возвращением из Испании, Филиппин, Таиланда, Вьетнама, Китая, Узбекистана, Саудовской Аравии и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии +7 (495) 539-99-99, время работы - с 10:00 до 19:00 мск. Операторы могут проконсультировать по вопросам возвращения, необходимым процедурам и документам, помогут в решении сложных ситуаций, возникших за рубежом, а также "в случае необходимости перенаправят запросы в профильные ведомства". Раньше такие вопросы можно было задать только через Telegram-канал, отмечается в сообщении.

"С начала работы проекта 18 апреля к нам ежедневно обращается большое количество людей с разными и порой неожиданными вопросами, которые относятся к компетенции разных ведомств. Поэтому для удобства граждан и создана горячая линия", - приводятся в сообщении слова координатора проекта "Своих не бросаем" Валерия Горюханова.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Проект "Своих не бросаем" запущен в рамках акции "Мы вместе" в партнерстве с МИД, Минкомсвязью, Росавиацией, Роспотребнадзором и авиакомпаниями. За время его работы с помощью волонтеров в РФ вернулись более 1,1 тыс. человек и получили консультацию более 5,1 тыс. граждан.