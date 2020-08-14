На Украине зафиксировали антирекорд заражения коронавирусом за сутки

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украинские медики зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству заразившихся и госпитализированных с коронавирусом граждан - 1 732 и 330 человек соответственно. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Украина с очередными двумя антирекордами. Первый - за сутки у нас 1 732 больных, среди которых 110 детей и 78 медработников. И у нас снова суточный антирекорд по госпитализированным - 330 человек", - сказал он.

По словам Степанова, за минувшие 24 часа от осложнений заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, умерли 19 человек, 581 пациент выздоровел. За все время пандемии, сообщил министр, на Украине зафиксировано 87 872 случая коронавируса, из них 2 011 летальных, 46 797 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев заражения за последние сутки медики выявили в Харьковской области - 205, Львовской - 184, Одесской - 160 и в Киеве - 158. "Вы видите, что у нас каждый день растет количество больных, - подчеркнул Степанов. - Вы видите, что сейчас в лидерах регионы, в которых еще две-три недели назад не было таких высоких показателей по заболеваемости - это Харьковская, Одесская области".

Глава Минздрава также сообщил, что за сутки в стране проведено 18 917 ПЦР-тестов, почти 9,2% которых указали на наличие вируса. За все время пандемии на Украине сделано 1 252 842 тестов методом ПЦР, в 7% случаев результаты оказались положительными.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых действуют разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.