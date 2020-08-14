В Благовещенске построят микрорайон на 13 тыс. жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Агентство по привлечению инвестиций Амурской области ищет инвестора для строительства микрорайона на 13 тыс. жителей в Благовещенске. Помимо жилых домов, в микрорайоне планируется построить поликлинику, школу и детские сады, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства Амурской области.

"Микрорайон на 13 тыс. жителей планируют построить на северо-западе Благовещенска. Региональное агентство по привлечению инвестиций ищет инвестора для застройки территории, по проекту построят более 300 тысяч квадратных метров жилья по доступным ценам с полной отделкой в соответствии с европейскими нормами качества. Треть из них - под малоэтажное строительство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что микрорайон будет расположен в самой высокой точке города - на так называемой смотровой площадке. Вечером его жителям будет открываться панорама областного центра и соседнего китайского города Хэйхэ. Кроме жилых домов, поликлиники, детских садов и школы, на территории микрорайона будет этнографический музей "Русская деревня".

По данным правительства области, в Приамурье наблюдается острая нехватка жилья. "Мы предлагаем множество льгот для решения жилищных проблем, но максимально эффективными они станут только при условии, что в регионе будут строиться новые дома",- цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.