В России за сутки выявили 5 065 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 065, общее количество инфицированных достигло 912 823. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост тринадцатый день не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Ненецком автономном округе (0,0%), Смоленской области (0,2%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской республике (0,3%).

В частности, новые 688 случаев были выявлены в Москве, 159 - в Санкт-Петербурге, 156 - в Московской области, 154 - в Свердловской области, 130 - в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжает лечение от коронавирусной инфекции 174 361 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 568, всего уже выздоровели 722 964 человека. Согласно данным, доля выздоровевших составляет 79,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 350 пациентов в Москве, 257 - в Воронежской области, 220 - в Ханты-Мансийском АО, 194 - в Тюменской области, 186 - в Республике Чувашия.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 114 против 124 днем ранее, всего умерли 15 498 пациентов. Доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 22 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, 7 - в Архангельской области, по 5 - в Нижегородской и Омской областях, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.