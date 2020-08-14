Амурская область переходит на второй этап снятия ограничений введенных из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Амурской области снизился до 0.8, что позволяет региону перейти на второй этап снятия ограничений, сообщил в пятницу в Instagram губернатор Василий Орлов.

"Прошел очередной оперштаб. Так как нам удалось выйти на коэффициент распространения 0.8, регион переходит на второй этап снятия ограничений. Сейчас важно не расслабляться, продолжать использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. За неделю мы видим снижение заболеваемости на 24%", - сообщил Орлов.

В Амурской области выявлен 3 010 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 972 человека выздоровели, 48 умерли.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 27 января. На первом этапе с 7 апреля были сняты ограничения на работу десятка предприятий, в том числе МФЦ, организаций социального обслуживания, фотостудий, открылись гостиницы, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. С июня разрешены занятия в спортивных клубах с соблюдением санитарных мер, с середины июля открылись заведения общепита, в августе - развлекательные центры для детей.