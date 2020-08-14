На БелАЭС опровергли сообщения о забастовке

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белорусская АЭС работает в штатном режиме, никакой забастовки там нет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

"БелАЭС работает в штатном режиме", - сказали на электростанции.

Собеседник агентства добавил, что состоялась краткосрочная встреча работников Гроднопромстроя с руководством за территорией АЭС. "Территория АЭС - это режимный объект, здесь никаких собраний быть не может", - сказал он.

Также источник сообщил ТАСС, что "монтажники, наладчики работают в обычном режиме, а также службы эксплуатации".

В пятницу несколько белорусских Telegram-каналов сообщил, что на БелАЭС началась забастовка.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". 7 августа началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока началась, что означает физический пуск. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.