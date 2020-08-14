Участниками фестиваля "Таврида - АРТ" в сентябре могут стать 2 тыс. человек

ТАСС, 14 августа. Фестиваль "Таврида-АРТ" пройдет в Крыму 2 - 6 сентября, участниками мероприятия могут стать 2 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"Фестиваль на площадке арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель в Крыму пройдет со 2 по 6 сентября. В 2020 году участниками фестиваля фестивалей "Таврида-АРТ" станут 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств - резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля ожидается съемка шоу-концерта "Таврида вдохновляет", а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие "Мы вместе". Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес".

Кроме того, для участников запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки, а также грантовый конкурс.

"Посетить фестиваль в качестве зрителя сможет талантливая молодежь Крыма от 18 до 35 лет - до 1,5 тыс. человек ежедневно. Пребывание на площадке будет обеспечено соблюдением всех мер безопасности. Концертные номера пройдут в разных локациях арт-кластера, что позволит равномерно распределить зрительский поток. Во избежание скопления большого количества зрителей и перераспределения их движения будут установлены специальные навигационные элементы и указатели. Для соблюдения социальной дистанции во время мероприятия площадка будет промаркирована", - говорится в пресс-релизе.

Организаторы уточнили, что на территории арт-кластера установлены рециркуляторы, антисептики, продолжает действовать масочный режим. Все пребывающие на территорию должны иметь справку с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Персонал форума и фестиваля проходит регулярное тестирование, подчеркнули в оргкомитете.

"Таврида" рядом

В оргкомитете отметили, что с 4 по 6 сентября по всей России пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах "Таврида рядом", в рамках которого запланировано более 2 тыс. событий.

"Участники организуют онлайн-лекции, мастер-классы, концерты во дворах, спектакли и перформансы на открытых площадках своего города. За проведенные прямые эфиры и офлайн-мероприятия молодые творцы смогут получить вознаграждение от арт-кластера "Таврида" от 5 до 30 тыс. рублей в зависимости от формата", - говорится в пресс-релизе.

Организаторы уточнили, что участия в событиях фестиваля нужно зарегистрироваться на сайте арт-кластера tavrida.art.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.