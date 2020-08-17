Бионический протез для овчарки Сторм. Отрывок из книги о суперветеринарии

В издательстве "Бомбора" выходит автобиография одного из самых известных ветеринаров в мире. О принципах медицины для людей и животных — в отрывке, публикуемом ТАСС

Животные — не объекты для научных опытов, а пациенты, для спасения жизни и здоровья которых не жаль ни средств, ни времени, ни нервов, считает автор книги "Слушая животных: история ветеринара, который продал Астон Мартин, чтобы спасать жизни" Ноэль Фицпатрик. Ветеринарный врач, ортопед и нейрохирург в 2009 году первым в мире провел операцию по вживлению бионических лап коту, чьи конечности повредил уборочный комбайн. За это достижение он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня наработки ветеринара в операциях по протезированию стали использовать, чтобы помогать людям. С 2014 года вышло уже 15 сезонов реалити-шоу "Суперветеринар", рассказывающего о работе хирургической ветеринарной клиники Фицпатрика и ее пушистых, пернатых, игольчатых и других пациентах. В автобиографии Фицпатрика речь идет о том, как ирландский мальчик, выросший на ферме и привыкший к практичному, потребительскому подходу к животным, пришел к мысли о том, что медицина для людей и зверей должна быть единой, о героях детства, о взрослых проблемах и о том, как звучат новорожденные ягнята на освещенном луной темном поле.



Из окна своего кабинета я часто видел оленей на поляне за нашей клиникой. В сентябре-октябре, в сезон гона, когда я порой оставался на ночь в клинике, чтобы присмотреть за кем-то из пациентов, поутру я выходил немного проветриться перед началом приема и видел сцепившихся рогами в схватке оленей. Я всегда поражался тому, как легко олени сбрасывают рога, а потом у них вырастают новые. Ведь рога — это кости, которые прорастают сквозь кожу. В 2006 году мне попалась на глаза статья профессора Гордона Бланна, доктора Кэтрин Пендеграсс и профессора Аллена Гудшипа из Института ортопедии и опорно-двигательного аппарата Лондонского университетского колледжа, в которой они описывали сопряжение между рогом и кожей, а затем воссоздали эту микроструктуру с помощью пористого металла для биоимитации. Воплощение этой идеи дало бы возможность коже срастаться с металлическим протезом. Их целью было разработать бионическую конечность для человека, а я хотел разработать бионические конечности для собак. Я решил встретиться с профессором Бланном. Увидев его офис, я снова почувствовал себя идиотом с куриными мозгами. Ожидая приглашения в сей храм науки, я был потрясен тем, что этот великий ученый нашел время встретиться со мной. Секретарь профессора Энни предложила мне чашку чая и подбадривающе улыбнулась, заметив мое волнение. Но волновался я зря. Профессор оказался милым, мягким и открытым человеком. Он первым понял мою идею совместной работы ветеринаров и человеческих хирургов во благо животных и людей, а не простого использования животных для опытов и экспериментов, когда им прививают болезни. Моя просьба заключалась в том, чтобы профессор разрешил мне использовать его технологию для лечения собак, которым после частичной ампутации нужны протезы. Я был готов откровенно рассказывать потенциальным клиентам об имеющихся возможностях. С их согласия и после решения всех этических вопросов я мог бы развивать метод профессора и делиться с ним информацией, что пошло бы на пользу и моим, и его пациентам. Профессор с радостью принял мое предложение, и мы с ним стали друзьями.

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В 2007 году хирурги Королевской национальной ортопедической больницы в Стэнморе использовали первый в мире внутрикостный чрескожный ампутационный протез (он выводился из кости через кожу) для Киры Мейсон, которая потеряла руку во время теракта в Лондоне 7 июля. В том же году с помощью профессора Бланна и великолепного пластического хирурга Норберта Кана я имплантировал первую бионическую конечность подобного рода бельгийской овчарке по кличке Сторм. У пса была опухоль, из-за чего пришлось ампутировать правую переднюю лапу, но владельцы не хотели полной ампутации. В обоих случаях (и у человека, и у собаки) металлический стержень вводили в мозговой канал кости. К его основанию был прикреплен пористый фланец, к которому можно было пришить кожу, оставив выступающую металлическую втулку (эндопротез). К этой втулке прикреплялась бионическая конечность (экзопротез). Впервые в жизни я делал то, о чем всегда мечтал: помогал больным животным и благодаря обмену информацией предотвращал гибель многих из тех, что предназначались в жертву науке. Это был настоящий прорыв на пути к главной цели моей жизни — справедливости для животных и укреплению связей между ветеринарией и медициной человека во имя всеобщего блага. К сожалению, вскоре выяснилось, что концепция взаимного обмена информацией как некой улицы с двусторонним движением оказалась гораздо более трудноосуществимой, чем я предполагал. Я мечтал об общей медицине для людей и животных, но многие ветеринары и врачи считали — и продолжают оставаться при своем мнении, — что это могло прийти в голову лишь человеку с куриными мозгами.

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