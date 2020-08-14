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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Иван Ургант осудил насилие в Белоруссии

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь", написал телеведущий на своей странице в Instagram

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где прошли беспорядки после президентских выборов.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь", - написал он в пятницу в Instagram под изображением бело-красно-белого флага, одного из исторических символов белорусов, который сейчас использует оппозиция.

Ранее свою поддержку гражданам Белоруссии выразили американский певец и актер Джаред Лето, актер Марк Руффало, предприниматель Илон Маск.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,09%.

После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди выходят на демонстрации. За это время, по данным МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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