Уральский депутат попросил Центробанк выпустить 300-рублевую купюру с видами Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков предложил Центробанку выпустить купюру номиналом 300 рублей с изображением Екатеринбурга. Об этом сам Пирожков написал на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"В связи с приближающимся 300-летним юбилеем города Екатеринбурга, прошу Банк России рассмотреть возможность включения в банкнотный ряд российского рубля билета Банка России номиналом 300 рублей с темой, посвященной городу Екатеринбургу, приурочив выпуск новой банкноты к юбилейным торжествам в 2023 году и проводимой одновременно с ним Универсиады-2023", - написал Андрей Пирожков в обращении к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

В обращении депутат напомнил, что Екатеринбург является промышленным, научным и финансовым центром региона. "Сам город стал родиной огромного количества всероссийски известных спортсменов, музыкантов, ученых, писателей", - добавил он.

Пирожков предложил также три городские достопримечательности - здание администрации Екатеринбурга, цирк и дом Севастьянова, - которые могли бы появиться на новой купюре.