Первый замглавы МЧС России наградил сотрудников Роспотребнадзора, работавших в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший в пятницу в Бейрут, наградил сотрудников мобильной лаборатории Роспотребнадзора, оказывавших помощь населению после мощного взрыва в столице Ливана, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Чуприян прибыл около 11:30 мск в Бейрут самолетом Ил-76. В аэропорту он наградил 15 сотрудников Роспотребнадзора, покидающих Бейрут ведомственными медалями "За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации". Этим же бортом мобильная лаборатория вылетит в пятницу в Саратов.

"Большое спасибо за работу. Мы грузовик (самолет Ил-76 - прим. ТАСС) вам подали, пакуйтесь не спеша", - обратился он к награжденным.

Оперативная группировка МЧС РФ, ликвидировавшая последствия взрыва в Бейруте, в полном объеме выполнила свои задачи, добавил Чуприян.

"Задача, которая была поставлена оперативным штабом перед нашей группировкой, перед группировкой российских спасателей, выполнена в полном объеме", - сказал он.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.