Еженедельный день диагностики онкозаболеваний введут во всех поликлиниках Тульской области

ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тульской области с 17 августа вводит еженедельный день диагностики онкологических заболеваний во всех поликлиниках региона. Это позволит охватить исследованиями максимальное число жителей и выявлять патологии на ранней стадии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" 15 августа, в медучреждениях Тульской области пройдет единый день диагностики онкологических заболеваний. А начиная с 17 августа, такой день диагностики будет проводиться еженедельно во всех поликлиниках региона, каждая из них определит даты самостоятельно. Это даст возможность выявлять патологии на ранних стадиях, охватить обследованиями максимум жителей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что все исследования будут проводиться бесплатно. "Они разные для разных возрастных групп. Например, женщины 18 лет и старше могут сдать анализ для выявления признаков рака репродуктивных органов, пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию. Мужчин 40 лет старше обследуют на предмет патологий в кишечнике, 45 лет и старше сдадут анализ крови на выявление маркеров рака предстательной железы", - отметили в пресс-службе.

При выявлении признаков онкозаболевания пациенты получат направления для дополнительных обследований и консультаций, добавили в пресс-службе.

В Тульской области, где проживает около 1,5 млн человек, ежегодно регистрируется около шести тысяч случаев злокачественных опухолей. Программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлена на снижение смертности от новообразований, планируется, что к 2025 году онкоболезни на первой-второй стадии будут диагностироваться не менее чем в 63% случаев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.