Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello!

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора российской версии журнала Hello! Об этом она написала в пятницу на своей странице в Instagram.

"Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello! - отметила она. - Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора".

Бондарчук выразила надежду, что однажды российский печатный Hello! возродится.

Бренд Hola! был основан в 1944 году в Испании журналистом Антонио Санчесом Гомесом и его женой Мерседес. В 1988 году Hola! запустил Hello! в Великобритании. Сегодня журнал издается в 32 странах на 10 языках.