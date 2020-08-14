В Сочи на бесплатный отдых прибыли семьи врачей, погибших во время пандемии

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Семьи медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса, и семьи погибших военнослужащих прибыли на отдых в Сочи. В рамках ежегодной благотворительной акции "Долг памяти" санаторно-курортное лечение на берегу Черного моря бесплатно пройдут девять семей, сообщили ТАСС в благотворительном фонде защиты семьи.

"Приехали в Сочи семь семей погибших во время пандемии [врачей] и две семьи погибших военнослужащих. Семьи [прибыли] из Курска, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и Пензы. Они здесь пробудут 10 дней. В путевку включено санаторно-курортное лечение, питание", - сказал собеседник агентства.

Благотворительную акцию поддержал футбольный клуб "Сочи". Команда подарит прибывшим билеты на свою игру, а также мячи с автографами игроков. Для тех, кто не смог приехать или отказался от поездки, будут приобретены и отправлены ноутбуки. "Средства, которые остались, мы направим на покупку ноутбуков для тех, кто не смог приехать", - пояснил представитель благотворительного фонда.

Путевки и ценные подарки для семей погибших врачей и военнослужащих оплачены за счет добровольных пожертвований организаций и неравнодушных граждан.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20,9 млн человек, свыше 755 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.