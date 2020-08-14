Синоптики прогнозируют потепление в Центральной России в ближайшие выходные

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Потепление до плюс 23 градусов ожидается в Центральном федеральном округе в ближайшие выходные. В большинстве регионов дожди прекратятся, выглянет солнце, сообщают в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в регионы Черноземья на смену холодной и дождливой погоде, которая несколько отклонилась от нормы и больше соответствовала началу сентября, снова придет потепление. "Тамбовская область, а также наши соседи по-прежнему находятся в зоне холодного циклона, который сейчас теснит с запада горячий антициклон. Уже сегодня атмосферное давление станет расти, на смену облачности придут устойчивые прояснения, дожди пойдут на убыль. В Черноземье вернется августовское лето, столбики поднимутся до плюс 21 градуса", - сообщили в тамбовском гидрометцентре.

В Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской областях - без осадков, дневная температура воздуха будет постепенно подниматься с плюс 18 в пятницу до плюс 22 градусов в воскресенье. При этом, ночные температуры останутся в пределах 10-16 тепла, уточнили синоптики. В Ивановской, Владимирской, Рязанской и Ярославской областях небольшие дожди, днем до плюс 21 градуса, ночью от 5 до 12 градусов со знаком "плюс". До 23 градусов тепла прогреется воздух в Орловской области, по данным регионального гидрометцентра, облачно, с прояснениями, без осадков.

Потепление на 2-4 градуса 15-16 августа ожидается в Брянской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, сохранится облачность, небольшие дожди возможны лишь местами. "15 августа будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью - плюс 5-10 градусов, днем - плюс 16-21 градус, 16 августа днем - до плюс 18-23 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области. В Костромской области, напротив, ожидается похолодание до плюс 16 градусов днем и плюс 9 - ночью, уточнили в региональном гидрометцентре.