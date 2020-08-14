В Псковской области с 15 августа возобновят работу кинотеатры и бассейны

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области с 15 августа разрешили работать кинотеатрам, уличным аттракционам, а также бассейнам, деятельность которых была приостановлена весной из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Предлагаю возобновление работы театров, кинотеатров, стационарных уличных аттракционов. Отдельный пункт - открытие бассейнов. Это важно для спортсменов и людей, у которых есть медицинские показания", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, некоторые направления экономики в Псковской области из-за коронавируса стоят "на паузе уже практически полгода". "В первую очередь говорю об индивидуальных предпринимателях. Если текущие ограничения сегодня не будут корректированы, есть большая вероятность, что эти организации к нормальному режиму работы уже не вернутся. Есть вероятность, что эти решения, которые мы сегодня примем, впоследствии придется отменить. Но тем не менее, считаю принципиально важным дать возможность возобновить те направления экономики, по которым нет принципиальной позиции Роспотребнадзора", - добавил глава региона.

Кроме того, в области разрешили проводить публичные мероприятия при условии, что участвовать в них будут не более 30 человек. "Это необходимо для целого ряда сфер. Прежде всего я говорю о культуре, спорте и образовании", - пояснил Ведерников.

По его словам, по итогам прошлой недели число заразившихся коронавирусом сократилось более чем на четверть. "Были дни, когда [счет] заболевших шел на единицы. Но, к сожалению, стабильное снижение в конце прошлой недели сменилось ростом. Только в последние несколько дней число случаев колеблется в коридоре от 19 до 37 человек. Ситуация остается непростой, полноценное снятие ограничений третьего этапа может дать в последующем серьезные риски и значительно дестабилизировать эпидемиологическую обстановку", - добавил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области зафиксировано 4 109 случаев заражения и 59 летальных исходов. Выздоровели 2 900 человек.