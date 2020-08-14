Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax

ТАСС, 14 августа. Правительство Соединенного Королевства подписало еще два соглашения о поставке вакцин от коронавируса - с компаниями Johnson & Johnson и Novavax из США. Об этом сообщила в пятницу руководитель целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингэм телеканалу Sky News .

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Согласно данным американских компаний, Великобритания заказала у Johnson & Johnson 30 млн доз вакцины и достигла предварительной договоренности о возможности приобретения дополнительно 22 млн доз. У Novavax Лондон закупит 60 млн доз вакцины.

Ранее британская сторона заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Общее число доз вакцин, о поставке которых Великобритания с населением более 66 млн человек, договорилась с различными компаниями мира, достигает, по данным Reuters, 362 млн.

Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями. По словам главы британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шармы, "исключительно важно как можно скорее получить доступ к разнообразным разрабатываемым перспективным вакцинам", чтобы найти наиболее эффективную для защиты населения и спасения жизней.

В то же время, как утверждала Бингэм в интервью Sky News, западные регуляторы не смогут выдать разрешение на использование зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нового типа из-за недостаточной информации о ней и сомнений в ее эффективности.