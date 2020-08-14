Минздрав с вниманием относится к мнению медиков по поводу вакцины от коронавируса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минздрав России с вниманием относится к любой информации относительно новой вакцины против коронавируса, в том числе от медицинских работников. При этом результаты оценки вакцинного препарата экспертами говорят о ее эффективности и безопасности, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее "Медуза" со ссылкой на данные опроса в приложении "Справочник врача", в котором приняли участие 3 040 человек, сообщила, что более половины респондентов не готовы прививаться вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, еще 23% сказали, что сомневаются. Готовы сделать прививку примерно 24% опрошенных.

"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий. Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство [здравоохранения] с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением", - написал Салагай в пятницу в своем телеграм-канале.

В новость были внесены изменения (13:11 мск) - передается с уточнением числа участников опроса во 2-м абзаце - 3 040 человек.