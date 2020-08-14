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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат потерпевших по делу Ефремова призвал дождаться официального диагноза актера

Актер ранее был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу
Александр Добровинский (в центре) Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Александр Добровинский (в центре)
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова призвал дождаться официального диагноза артиста, чтобы делать какие-то выводы.

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"Сейчас многие интересуются самочувствием Михаила Ефремова, и в СМИ появляются новые версии его болезни. Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы", - сообщил ТАСС адвокат Александр Добровинский в ответ на просьбу прокомментировать противоречивую информацию о здоровье Ефремова.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, актер до сих пор находится в Боткинской больнице. "Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести", - сказал он, не уточнив других подробностей. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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