Адвокат потерпевших по делу Ефремова призвал дождаться официального диагноза актера

"Сейчас многие интересуются самочувствием Михаила Ефремова, и в СМИ появляются новые версии его болезни. Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы", - сообщил ТАСС адвокат Александр Добровинский в ответ на просьбу прокомментировать противоречивую информацию о здоровье Ефремова.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, актер до сих пор находится в Боткинской больнице. "Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести", - сказал он, не уточнив других подробностей. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.