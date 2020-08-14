{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от нового коронавируса с фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз", - сообщила ЕК и подчеркнула, что это первое соглашение о закупке вакцины. 

Теги
Пандемия COVID-19
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране
Читать полностью