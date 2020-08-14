Сотни работников МАЗ устроили митинг за честные выборы и против насилия

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) в пятницу устроили стихийный митинг с требованием провести честные выборы президента Белоруссии и остановить применение силы к протестующим гражданам. Как передает корреспондент ТАСС с проходной предприятия, сотни людей собрались перед зданием завода, выкрикивая свои требования.

С митингующими общалось руководство, результаты переговоров пока неизвестны. Рабочие требовали разрешить прессе попасть на территорию предприятия, но журналистов и фотографов так и не пропустили через проходную.

Массовые акции протеста, перерастающие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, начались в городах Белоруссии вечером 9 августа, после объявления результатов экзитполов на президентских выборах. Акции протеста продолжились и в последующие дни, в том числе на промышленных предприятиях, где проходят стихийные митинги. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%.