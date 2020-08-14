{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: вспышек COVID-19 в мегаполисах после возвращения людей с курортов не ожидается

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что большая часть крупных городов проконтактировала с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возвращение отдыхающих с курортов не приведет к новым вспышкам коронавируса в крупных городах. Такое мнение в пятницу высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Когда [отдыхающие] вернутся обратно, никакой катастрофы не будет, потому что большая часть мегаполисов сейчас проконтактировала с коронавирусной инфекцией и продолжения развития эпидемии не будет как такового, потому что не будет восприимчивых [к заражению вирусом] людей", - сказал Тимаков.

Также эксперт добавил, что наибольшему риску заражения на курортах подвержены мамы с детьми, так как их иммунитет ослаблен, и они еще не контактировали с заболевшими.

В начале августа был зафиксирован рост заболеваемости в популярных у россиян курортных регионах, прежде всего, в Крыму и Краснодарском крае.

Всего в республике Крым к началу августа было зарегистрировано 1 386 случаев заражения. Больше половины из них - 701 выявили после открытия туристического сезона, который на полуострове полноценно начался 1 июля. На Кубани туристический сезон стартовал 21 июня, в этот период в регионе выявляли вдвое меньше случаев заражения. К началу августа число инфицированных в крае увеличилось на 66% и достигло отметки 8 946 случаев.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Москалькова предложила разрешить покупку гаджетов для онлайн-обучения за счет маткапитала
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в период пандемии, когда обучение проходило в онлайн-формате, не все семьи имели возможность приобрести для детей персональные компьютеры
Читать полностью