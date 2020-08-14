Эксперт: вспышек COVID-19 в мегаполисах после возвращения людей с курортов не ожидается

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возвращение отдыхающих с курортов не приведет к новым вспышкам коронавируса в крупных городах. Такое мнение в пятницу высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" .

"Когда [отдыхающие] вернутся обратно, никакой катастрофы не будет, потому что большая часть мегаполисов сейчас проконтактировала с коронавирусной инфекцией и продолжения развития эпидемии не будет как такового, потому что не будет восприимчивых [к заражению вирусом] людей", - сказал Тимаков.

Также эксперт добавил, что наибольшему риску заражения на курортах подвержены мамы с детьми, так как их иммунитет ослаблен, и они еще не контактировали с заболевшими.

В начале августа был зафиксирован рост заболеваемости в популярных у россиян курортных регионах, прежде всего, в Крыму и Краснодарском крае.

Всего в республике Крым к началу августа было зарегистрировано 1 386 случаев заражения. Больше половины из них - 701 выявили после открытия туристического сезона, который на полуострове полноценно начался 1 июля. На Кубани туристический сезон стартовал 21 июня, в этот период в регионе выявляли вдвое меньше случаев заражения. К началу августа число инфицированных в крае увеличилось на 66% и достигло отметки 8 946 случаев.