В России более 640 детей выпали из окон за первое полугодие 2020 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что, согласно официальным данным МВД России, за первое полугодие 2020 года 644 ребенка в РФ выпали из окон.

"Мы предложили вести эту статистику [случаев выпадения детей из окон]. Она проведена, я озвучиваю цифры за первое полугодие этого года. Теперь уже официально 644 ребенка выпали из окон, из них 56 со смертельным исходом", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного детской безопасности в Московской области.

В конце мая сообщалось, что МВД России впервые сформирует статистику случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов по результатам первого полугодия этого года. Ранее Кузнецова обратилась в МВД России с просьбой начать вести такую статистику. По ее собственным данным, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, количество пострадавших детей до четырех лет увеличилось с 471 до 546, от пяти до девяти лет - со 191 до 217. Число погибших выросло со 106 до 123 человек, говорится на сайте омбудсмена.