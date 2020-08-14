Власти Татарстана заявили, что дистанционное обучение сказалось на результатах ЕГЭ

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Дистанционное обучение, на которое перешли школьники из-за пандемии коронавируса, сказалось на результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) почти по всем предметам естественно-математического цикла у выпускников из Татарстана. Об этом сообщил министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

"По-прежнему результаты ЕГЭ татарстанских школьников выше среднероссийских показателей. Но дистанционное обучение сказалось на результатах почти по всем предметам естественно-математического цикла. Относительно самих себя наши результаты по профильной математике, химии, биологии, информатике и ИКТ снизились", - сказал он в ходе пленарного заседания республиканского августовского совещания работников образования и науки "Образование XXI века: настоящее для будущего".

Как уточнил Бурганов, соответственно, увеличилось число выпускников, которым не удалось преодолеть минимальный порог. Вместе с тем стобалльных результатов стало на 40 больше, чем в прошлом году, отметил он.