Москалькова предложила разрешить покупку гаджетов для онлайн-обучения за счет маткапитала

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить использовать семейный капитал для приобретения компьютеров для дистанционного обучения детей. Об этом она заявила в пятницу на круглом столе "Права и ответственность отца".

Она отметила, что в период пандемии коронавируса, когда обучение проходило в онлайн-формате, не все семьи имели возможность приобрести для детей персональные компьютеры. В таких семьях, по словам омбудсмена, дети зачастую не могли получить доступ к дистанционному обучению.

"В период пандемии давайте подумаем, может быть, можно распространить и на приобретение необходимых для обучения, в том числе дистанционного, гаджетов для детей, чтобы они все имели возможность получить необходимые знания в школе и в образовательном учреждении среднего звена", - сказала Москалькова.