Туроператоры назвали единичными случаи принуждения к покупке экскурсий в Турции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Описанные в СМИ случаи, когда гиды в Турции вынуждают туристов приобретать экскурсии в обмен на возможность покидать территорию отеля, носят единичный характер. Об этом сообщили журналистам в ходе онлайн-конференции представители российской туриндустрии.

Отраслевое издание TourDom.ru со ссылкой на турагентов сообщило, что некоторые гиды в Турции вынуждают туристов приобретать экскурсии, предупреждая, что иначе в их ваучер будет поставлена метка, запрещающая покидать территорию отеля. При этом никаких ограничений по передвижению туристов в Турции нет, и покидать территорию отеля можно.

"Это единичный частный случай. Нельзя говорить о какой-то повсеместной практике. Наоборот, вся турецкая туриндустрия настолько радушна и повернута лицом в сторону наших туристов, они их столько ждали. Они делают все для того, чтобы обеспечить максимальный уровень и комфорт, который возможен в условиях пандемии", - сказал заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер.

Турецкая сторона делает все для того, чтобы вернуть хотя бы часть туристов, подчеркнул он.

Эту позицию разделяет президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, который недавно вернулся из поездки в Турцию. "Я был удивлен тому, как люди соскучились по нашим туристам, с каким вниманием сейчас относятся, и при этом соблюдают все меры предосторожности, предписанные их странами. Весь персонал ходит в масках, не снимает их ни на кухне, ни в личном общении. В некоторых отелях не работает СПА, где-то не полная загрузка отеля, где-то могут работать не все рестораны. Но уровень сервиса достаточно высок", - сказал Игнатьев.